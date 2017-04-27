Kış Bahçesi

Kış bahçesi özellikle villa tarzı evlerde, müstakil konutlarda ya da kışın da kullanılan yazlıklarda sıklıkla tercih edilen bir balkon türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı olarak veranda olarak da adlandırılan kış bahçeleri, evinize farklı bir konfor alanı ve bambaşka bir lüks katar. Çoğunlukla geniş bir balkon olarak kullanılan kış bahçesi cam balkon sistemleri ile kaplanarak kullanışlı ve pratik bir hale getirilir ve dört mevsim boyunca işlevini sürdürür. Kış bahçesi modelleri çeşit çeşit farklı tasarımlarda karşımıza çıkmakta ve kış bahçesi fiyatları da bu tasarım ve modellere göre değişiklik göstermektedir.

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Mekana Özel Kış Bahçesi İmalatı

Kış bahçesi sistemleri doğal olarak kış bahçesinin yapılacağı alana göre farklı ölçü, metre kare ve tasarımlarda özel olarak imal edilmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Kış bahçesi imalatı her şeyden önce kış bahçesinin yapılacağı balkona göre değişiklik gösterir. Mekana özel kış bahçesi imalatında öncelikle kış bahçesi balkon eskizinin yapılacağı ölçüler alınır ve bu ölçülere göre camlar üretilmeye başlanır. Kış bahçesinin camlarının nasıl olması gerektiğini kendiniz seçebileceğiniz gibi hizmeti aldığınız PVC firmasına da danışmanız mümkün. Örneğin geniş bir alanınız varsa ve alanın tamamını kapatmak isterseniz geleneksel yollarla açılıp kapanan camlardan taktırmanızda bir sakınca yoktur. Öte yandan kış bahçesi kapama yapacağınız alan yeteri kadar geniş değilse katlanır cam balkon ya da sürgülü cam balkon sistemlerine danışmanız mümkün. Başka bir deyişle kış bahçesi cam balkon döşemeden önce bir uzmana danışmanızda fayda var.

Mekana özel kış bahçesi imalatı yaptırmayı düşünüyorsanız öncelikle farklı kış bahçesi tasarımları üzerinde göz gezdirmeniz ve alanınıza en uygun tasarımda karar kılmanız faydalı olacaktır. Bununla birlikte alanınıza en uygun kış bahçesi tasarımını seçerken bütçe dostu olmasında ve kullanılan malzemenin kalite olmasında da büyük yarar var.

M2 Cinsinden Kış Bahçesi Fiyatları

Kış bahçesi M2 fiyatları az önce de vurgulamış olduğumuz gibi pek çok farklı faktöre göre değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlerden en önemlisi her şeyden önce alanın metre kare ölçüsüdür. Tahmin edebileceğiniz gibi metre kare birimi artıkça kullanılacak olan malzeme, dolayısıyla da ödenecek tutar artacaktır. Ancak kış bahçesi yaptırırken kaliteden ve malzemenin güvenilirliğinden ödün vermemeniz gerekir; zira yaptıracağınız bu kış bahçesi size uzun yıllar hizmet etmek üzere imal ve inşa edilecektir.

Kış bahçesi fiyatları yalnızca metre kareye ve alınan ölçüye göre değişkenlik göstermez. Farklı kış bahçesi modelleri beraberinde farklı fiyat skalaları getirmektedir. Villa tipi kış bahçesi, loca tipi kış bahçesi ya da standart kış bahçesi balkonları gibi modeller kendi aralarında farklı fiyat aralıklarına sahiptir. Bir kış bahçesinin ön plana çıkan en önemli özelliği sizler de takdir edersiniz ki dört mevsim ısısını koruması ve her tür hava koşulunda kullanışlılığını muhafaza etmesidir. Bu tür bir ısı dengesini sağlamak ve ısı yalıtımı yapabilmek adına kış bahçeleri özel üretim PVC camlar ve yalıtımlı malzemeler ile imal edilmekte ve takılmaktadır. Bu tip malzemelerin kullanılması durumunda artış gösteren kış bahçesi fiyatları uzun vadede ödenen miktarı fazlasıyla karşılamakta ve uzun ömürlü bir hizmet vaat etmektedir.

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Kış Bahçesi Modelleri

M2 cinsinden kış bahçesi fiyatlarından bahsederken birkaç kış bahçesi modeline değinmiştik; şimdi ise bu modellere yakından bakma zamanı. Kış bahçesi modelleri dendiği zaman akla ilk olarak loca kış bahçesi ve villa kış bahçesi gelmektedir.

Villa kış bahçesi, villa tipi müstakil evlerde oturan ev sakinleri için ideal bir seçimdir. Her şeyden önce villa tipi kış bahçesi villaya adeta ekstra bir oda sağlamış olur. Genellikle tamamı cam ile kaplanan bu tip kış bahçeleri özellikle asıl bahçenin stratejik bir konumuna yerleştirilerek doğa ve yeşillik ile iç içe olmanızı sağlar. Villa kış bahçeniz sayesinde doğal yaşam ve bahçeniz, elinizi uzattığınız anda dokunabileceğiniz kadar yakın, bir yandan da hiçbir hava koşulundan ya da dış etmenden etkilenmeyeceğiniz kadar uzak olacak. Villa tipi kış bahçesi sayesinde tek avantajınız elbette ki doğa ile yakın temas kurmak değil. Yeterince geniş bir alan oluşturduğunuz takdirde bu alana yemek masası ve yemek sandalyeleri yerleştirebilir, rahat ve davetkar koltuklar koyabilir ve evinizin içindeki bu bahçeyi dilediğiniz tarzda döşeyebilirsiniz. Aileniz ve sevdikleriniz ile yapacağınız sohbetler ve yiyeceğiniz keyifli yemekler için villa tipi kış bahçesi adeta birebir bir ortam oluşturuyor.

Bu tip kış bahçelerinde aynı zamanda ev bitkileri yetiştirmeniz de mümkün. Tamamı cam olan kış bahçenizde doğrudan güneş ışığı istemeyen ve ev koşullarında yetişebilen çiçekler dikerek adeta kendinize özel, gerçek bir “kış bahçesi” oluşturabilirsiniz. Hem tasarım, hem verimlilik açısından estetik bir görüntü oluşturacak olan bu bitkiler kış bahçesi sayesinde büyüyecek ve sizleri mutlu edecektir.

Sıklıkla tercih edilen bir diğer kış bahçesi modeli ise loca kış bahçesi olarak karşımıza çıkar. Loca tipi kış bahçeleri bireysel ev sahiplerinden çok daha fazla restoran, cafe ve bar tarzı işletme sahipleri tarafından tercih edilmekte. Loca tipi kış bahçelerinin villa tipi kış bahçelerinden en büyük farkı tavanlarının da tamamen cam olmasından ibarettir. Duvarları ve tavanı da cam olan bu localar özellikle hoş manzaralı restoran ve cafelerde kullanışlılık arz etmektedir. Müşteriler bu localara çıktıkları zaman hem mekanın manzarasına doymakta, hem de içeri giren gün ışığından doyasıya faydalanmaktadır. Loca kış bahçesi çeşitleri mekan sahiplerine bolca müşteri kazandırmakla ünlenmiş tasarımlardır. Tabii bu localar bireysel villa ya da yazlık sahiplerinin de tercihi olabilmektedir.

Pimapen / Pvc / Cam Kış Bahçesi

Kış bahçesi sistemleri genellikle soğuk hava şartlarına dayanıklı olabilmeleri ve soğuğu geçirmemeleri adına pimapen cam ile imal edilir. PVC kış bahçesi sistemleri PVC’nin ısı ve ses yalıtımı sayesinde üstün özelliklerle bir araya gelir ve alüminyumun estetik görüntüsü ile buluşarak mükemmel bir alan oluşturur. Yüksek ısı yalıtımı sağlanması için çelik maddeden oluşturulan kafes sayesinde komple giydirme yapılarak dört dörtlük bir balkon sistemi sağlanmış olur. PVC kaplı kış bahçeleri yazın sıcağını balkonunuzun dışında tutacağı gibi kışın soğuğunun da içeri girmesine engel olur. Dört mevsim balkon keyfi için PVC kaplamalı bir kış bahçesi seçmek sizin için ideal olacaktır. Bununla birlikte sürme ya da katlanır cam balkon eşliğinde ortaya tamamlanmış bir kış bahçesi sistemi çıkar.

PVC kış bahçesi aynı zamanda dışarıdan da muazzam bir estetik görüntü sağlar. Kış bahçenize döşeyeceğiniz bahçe mobilya setleri, dış mekan yemek masaları ve dilediğiniz tarzda aksesuarlar ile evinizde rahat, konforlu ve tasarımsal açıdan göze hitap eden bir alan oluşturmanız mümkün. İster villa, ister müstakil ev, ister restoran ya da cafe alanı olsun; pimapen kış bahçesi ile dört dörtlük bir balkon keyfini garantilemiş olursunuz.

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Kış Bahçesi Uygulama Resimleri















































































































































































































































































































































Aksöz Yapı PVC, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun kış bahçesi sistemlerini beğeninize sunuyor. Uygun fiyat seçenekleri ve kaliteli malzeme profili ile kış bahçesi Aksöz Yapı PVC’den alınır.